Два муниципальных велопроката на киевской Троещине прекращают работу из-за вандализма и попыток краж велосипедов. ФОТО

Об этом сообщает один из основателей компании Nextbike Алексей Кушка, передает Цензор.НЕТ.

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"За попытку украсть велосипед с парковки Nextbike задержан Грек Александр, 1984 г.р., еще один человек - Дейкун Александр Михайлович 1971 г.р. - разыскивается", - сообщил он.

По его словам, закрытый велосипед украли с парковки около 16:30 в выходной день и пронесли на плечах более 400 метров от станции, после чего он подал звуковой сигнал.

Инцидент случился на Троещине, которая лидирует по кражам муниципальных велосипедов.

"В связи с повышением в последнее время уровня вандализма и попыток краж велосипедов Nextbike на Троещине станция проката на пр. Ватутина и у Деснянского ЦНАП (пр. Маяковского) временно не работают!" - отметили в пресс-службе Nextbike.









