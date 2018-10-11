Последствия обстрела наемниками РФ из артиллерии жилого сектора Водяного. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Около 17:00 9 октября по линии оперативных дежурных было получено сообщение о фактах попадания боеприпасов на улицах и во дворах жилого сектора населенного пункта Водяное. Адреса и номера домов установить не удалось в связи с отсутствием табличек с почтовыми адресами в дачном поселке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из противотанковых гранатометов Новолуганское, - украинская сторона СЦКК







Прибыв на место обстрела, группа обнаружила 12 воронок от попадания снарядов калибра 122 мм по улицам и четырех во дворах жилого сектора и 1 воронку в болотистой местности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В СЦКК показали последствия обстрела наемниками гражданских объектов в Майорске, Новолуганском и Гнутово.. ФОТОрепортаж





В результате артиллерийского обстрела со стороны российских оккупационных войск повреждена линия электропередач, крыша одного здания, стена другого, третье здание разрушено полностью. Также разрушена баня во дворе одного из домовладений.

Также смотрите: В СЦКК показали последствия обстрела наемниками Водяного из артиллерии калибра 122 и 152 мм. ФОТОрепортаж





Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружено. Пострадавших среди гражданского населения нет.