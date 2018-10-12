Число жертв стихии в Индонезии уже превысило 2070, поиски продолжаются. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.

По официальным данным, число погибших уже превысило 2070 человек. В основном - это жители города Палу, который пострадал сильнее всего. Никто не знает, сколько людей еще смогут найти в разрушенных кварталах Палу, но агентство по борьбе со стихийными бедствиями допускает, что число погибших может достичь 5 тысяч.

11 октября должно было быть последним днем поисков, но представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо сказал на брифинге в Джакарте, что поиск продолжится до вечера пятницы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поручил Кабмину организовать предоставление гуманитарной помощи Индонезии































Также смотрите: Цунами в Индонезии: Число жертв превысило 830 человек. ВИДЕО волны+ФОТОрепортаж

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в индонезийском городе Палу 28 сентября. Оно вызвало цунами, высота волн во время которого превышала 3 метра. В городе разрушены около тысячи домов, больниц, торговых центров и гостиниц.