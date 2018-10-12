Мы всегда были рядом с украинским народом, - диаспора азербайджанцев Украины объяснила напавшим на участников акции "Зупини лося" соотечественникам о недопустимости таких действий. ФОТО

Об этом написал председатель объединенной диаспоры азербайджанцев Украины" (ОДАУ) Хикмет Джавадов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о том, что группа молодых азербайджанцев в совершенно недопустимой манере, используя нецензурную брань и угрозы, вела себя с активистами проекта "Зупини лося", которые сделали им замечание о нарушении правил парковки и приклеили специальный стикер на автомобиль. Ведущие азербайджанские СМИ оперативно отреагировали на это вопиющее событие. Действительно, такого рода действия группы азербайджанских студентов, обучающихся в Украине, могли бросить тень на всю нашу диаспору в этой стране, сформировать ошибочно негативное мнение о ней. Это было недопустимо. Ведь, из рядов нашей диаспоры вышли Национальные Герои Украины, отдавшие свои жизни за суверенитет и территориальную целостность этой страны. Кроме того, азербайджанская диаспора всегда была рядом с украинским народом, помогая бойцам на фронте и волонтерам в тылу", - написал он.

"Все эти истины были доведены до сведения трех фигурантов скандала, являющимися студентами второго курса одного из киевских вузов. Они признали свою вину и извинились за совершенные действиями перед активистом проекта "Зупини лося" Константином Андриюком. Свои извинения им принесло и руководство ОДАУ. Извинения эти были приняты и конфликт был исчерпан. Более того, руководство ОДАУ пригласило Константина Андриюка посетить столицу Азербайджана в ближайшее время, дабы убедится в совершенно искренней любви и уважении, которые испытывают там к Украине и украинцам", - заявил Джавадов.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее группа иностранцев угрожала активистам проекта "Зупини лося", которые сделали им замечание о нарушении правил парковки и приклеили специальный плакат на автомобиль. Позже группа молодых людей публично принесла свои извинения.