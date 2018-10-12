Защитить объекты хранения боеприпасов от диверсий можно с помощью заглубленных бетонных хранилищ арочного типа, - Попко. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Сергей Попко Facebook.

"Без открытого применения военной силы против Украины и, довольно условном, уменьшении интенсивности боевых действий на Донбассе, враг не оставляет попыток "обескровить" нашу армию, оставить нас без необходимых для сдерживания агрессии ресурсов, в том числе боеприпасов.

Диверсия на 6-м арсенале Вооруженных Сил Украины (Черниговская область, вблизи Ични) показала, что тех мер, которые были приняты после предыдущих диверсий, недостаточно. Реализация полного комплекса мероприятий, которые гарантированно обеспечат надежное хранение и охрану арсеналов, баз, складов, требует интенсивной системной деятельности в течение длительного времени", - написал он.

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По словам Попко, сегодня проблема противодействия диверсиям на объектах хранения боеприпасов может быть решена путем их размещения в заглубленных бетонных хранилищах арочного типа, что сделает невозможным большинство возможных способов проведения диверсий.

"Реализуем этот подход в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины, начиная с хранения реактивных боеприпасов всех типов", - добавил командующий Сухопутных войск ВСУ.







Фото: Попко/Facebook

Напомним также, что на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".