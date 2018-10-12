Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
12.10.18 13:26

Бердянские активисты спасли енотовидную собаку. ФОТОрепортаж

Неравнодушные люди в Бердянске при помощи ветеринаров спасли животное, покусанное собаками.

Об этом написал на своей странице в Facebook бердянский активист Роман Синица, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: "Украина без живодеров", - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Бывает и такое. Сегодня утром мне позвонила женщина и сказала, в одном из районов города лежит покусаный собаками енот. Сразу выехать на вызов нам не удалось и мы попали туда только что. Приехав на место, мы нашли  лежащего в кустах енота. Сейчас мы везем его в БСЗЖ. После осмотра ветврачом выложу продолжение истории", - написал он.

Бердянские активисты спасли енотовидную собаку 01
Бердянские активисты спасли енотовидную собаку 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Твоя шуба кричала перед смертью!": В Киеве прошел марш за права животных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Наш енот оказался енотовидной собакой. Врач ветклиники "АЙБОЛИТ", что находится по ул. Руденко д. 7, Валентина Мамай, осмотрела животное и обнаружила укус на задней левой лапе. Место укуса выбрили и обработали, а саму рану хорошо промыли декасаном. Животное привили от бешенства, а так же укололи антибиотик и витамины. Судя по зубам, ей (а это девочка) около четырёх месяцев. Щенок очень ослаблен и нуждается в лечении и реабилитации. Ведёт себя очень спокойно и не проявляет никакой агрессии к незнакомым людям. Весь коллектив БСЗЖ надеется, что животное скоро выздоровеет", - отметил Синица.

Бердянские активисты спасли енотовидную собаку 03
Бердянские активисты спасли енотовидную собаку 04

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100