Спирт стоимостью более 6,2 млн грн, предназначенный для изготовления алкогольного фальсификата, изъят из незаконного оборота на Ивано-Франковщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 УК Украины было установлено, что на территории региона группой лиц осуществляется хранение, транспортировка и сбыт незаконно изготовленного алкоголя, маркированного поддельными марками акцизного налога Украины.

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Было установлено складские помещения, в которых фигуранты хранили спирт и другие предметы и вещи, необходимые для изготовления алкогольного фальсификата (этикетки, пробки, марки акцизного налога на алкогольные напитки).

По результатам обысков, проведенных в указанных помещениях, были изъяты 99 полиэтиленовых бочек, в которых находилось около 2178 дал жидкости с резким запахом спирта на сумму свыше 6,2 млн грн.











Продолжаются следственные действия.