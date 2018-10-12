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12.10.18 14:36

Обломки ракеты от ЗРК "ОСА" упали на территорию школы в Лисичанске: пострадавших нет, дети эвакуированы, - Денисова. ФОТО

В Лисичанске (Луганская обл.) в пятницу утром почти 700 учеников школы эвакуировали из-за падения обломка ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Оса" на территорию школы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Почти 700 учеников школы эвакуировали в результате падения обломков боеприпасов на территорию учебного заведения. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Происшествие произошло сегодня в Лисичанске, на подконтрольной Украине территории. Мой Представитель Павел Лисянский находится на месте и выясняет все детали. Предварительно удалось установить, что в воздухе разорвалась ракета от зенитно-ракетного комплекса "Оса". Одна из ее частей упала на территорию школы, другая - вблизи "Лисичанского завода РТИ". Сейчас призываю полицию, Службу безопасности Украины и другие ведомства безотлагательно установить истинные причины инцидента. Мы должны обеспечить спокойствие и безопасность людей", - заявила Денисова.

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Обломки ракеты от ЗРК ОСА упали на территорию школы в Лисичанске: пострадавших нет, дети эвакуированы, - Денисова 01
Обломки ракеты от ЗРК ОСА упали на территорию школы в Лисичанске: пострадавших нет, дети эвакуированы, - Денисова 02
Обломки ракеты от ЗРК ОСА упали на территорию школы в Лисичанске: пострадавших нет, дети эвакуированы, - Денисова 03
Обломки ракеты от ЗРК ОСА упали на территорию школы в Лисичанске: пострадавших нет, дети эвакуированы, - Денисова 04
Обломки ракеты от ЗРК ОСА упали на территорию школы в Лисичанске: пострадавших нет, дети эвакуированы, - Денисова 05

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