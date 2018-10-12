Попытка незаконной транспортировки в ЕС почти 14 тыс. пачек сигарет пресечена на Волыни. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 199 и ч.1 ст.204 УК Украины было установлено и пресечено попытку незаконного перемещения через государственную границу Украины в страны ЕС почти 14 тыс. пачек сигарет в ассортименте производства Республики Беларусь ориентировочной стоимостью 560 тыс. грн.

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По результатам проведенных мероприятий табачные изделия, а также резиновая лодка, которая использовалась для транспортировки, изъяты из незаконного оборота.













