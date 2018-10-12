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12.10.18 15:33

ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты "Союз", решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ.

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты Союз, решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. 01

Таки пр..рал

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские СМИ о решении Синода Константинопольского патриархата: Это удар по Кремлю, Москва теряет Украину

ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты Союз, решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. 02

Виновата Америка!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провал "Роскосмоса": катастрофа российской ракеты "Союз" на старте. ВИДЕО

ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты Союз, решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. 03

В кулуарах ПАСЕ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутствующие в кулуарах ПАСЕ помешали прямому включению пропагандистки Скабеевой, спев гимн Украины. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть журналистки Скабеевой

ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты Союз, решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. 04

Росиии ПЦ

ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты Союз, решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. 05

"Ответ будет жестким"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ответ будет жестким", - в РПЦ готовят реакцию на действия Константинополя

ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты Союз, решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. 06

Московский патриархат и комары

ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты Союз, решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. 07

"Миротворцы" Путина

ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты Союз, решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. 08

Зверства хунты

ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты Союз, решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. 09

КЦ не хватило до МКС...

ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты Союз, решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. 10

Все растет и растет...

ТОП поражений России за неделю в ФОТОжабах: Катастрофа ракеты Союз, решение об автокефалии для Украины, провал российской политики в ПАСЕ. 11

Кличко и киевляне

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