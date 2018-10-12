Банду вымогателей, "выбивавших" $10 000 под видом полицейских, задержали в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе задержали группу вымогателей, выдававших себя за работников полиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

В состав группы входили пятеро жителей Одессы и Одесской области в возрасте от 24-х до 44-х лет.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Злоумышленники придумали легенду о том, что у жителя Одессы якобы появился долг.

"Затем для его (несуществующего долга, – ред.) возвращения избивали жертву и угрожали убийством. От их противоправных действий пострадал, в частности, житель Одессы, из которого практически "выбивали" 10 тысяч долларов за свободу", – сообщили в пресс-службе.

По словам потерпевшего, деньги у него вымогали в течение трех месяцев. Его выкрали, держали в подвале и избивали. Кроме того, злоумышленники сожгли его автомобиль.

Читайте на Цензор.НЕТ: Карабин, пистолеты, гранаты, патроны: правоохранители задержали членов преступной группы вымогателей в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нескольких подозреваемых задержали во время передачи пострадавшим гражданином этой суммы.

"Четырех злоумышленников правоохранители задержали сегодня ночью на территории Суворовского района. Еще одного – нашли в другой области", – сообщили в полиции.

Один из задержанных ранее судим за участие в вооруженной банде и отбыл срок заключения.





Во время обысков у подозреваемых изъята форменная одежда полиции, которую они использовали при совершении преступления, выдавая себя за правоохранителей. Также изъяты наручники, пистолет, балаклавы и перчатки, которые они также использовали во время совершения преступлений.

Сейчас по данному факту продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников проверяют на причастность к совершению других преступлений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Также на Цензор.НЕТ: Банда рэкетиров с Северного Кавказа задержана в Киеве за вымогательство $70 тысяч, - СБУ. ФОТОрепортаж