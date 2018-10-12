Прокуратура ищет экс-начальника ГУ МВД Запорожской области Козицкого, причастного к пропаже 30-миллионной коллекции оружия, что "всплыла" у Пшонки. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

"Прокуратурой Запорожской области расследуется уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины по заявлению известного запорожского коллекционера Запорожья Петрашина Л.Г. по завладению работниками правоохранительных органов раритетным оружием заявителя на общую сумму более 30 млн грн. Напомним, что указанное уголовное производство начато по заявлению потерпевшего после освещения в эфире одного из телеканалов образа жизни и состояния бывшего Генерального прокурора Украины Пшонки В.П.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на данное время разыскивается бывший первый заместитель начальника ГУ МВД Украины в Запорожской области Козицкий Виктор Иванович, 1963 года рождения.

Как пишет Укринформ, сам Петрашин рассказывал в интервью местным СМИ, что 23 апреля 2010 года работники ГУМВД Украины в Запорожской области по месту жительства коллекционера провели обыски и изъяли коллекцию холодного оружия периода XV - XX веков, в количестве 513 единиц.

"Как только Янукович пришел к власти, по стране прокатилась целая волна изъятия ценностей у населения. В Запорожье я был вторым, а по Украине - восьмым, кого руками правоохранителей обчистили полностью. Сколько таких было после меня, я не знаю", - рассказывал тогда коллекционер.

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Изъятие оружия происходило фактически без понятых, с целым рядом нарушений со стороны милиции. Дело против коллекционера закрыли только в 2017 году. К сожалению, всю коллекцию вернуть не удалось. Уникальные экспонаты исчезли. Некоторые из них коллекционер увидел по телевизору в репортаже о роскошном имении экс-генпрокурора Виктора Пшонки.

"Я видел кадры, как Янукович тащит мои балканские ружья - это редкие вещи, начало 18-го века, они являются произведениями искусства - их делали не один год. То, что я заметил у Пшонки, мне, похоже, и не собираются возвращать. Мне вернули 277 единиц оружия. У них (правоохранителей - Ред.) осталось втрое больше".

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Даже то, что уже вернулось к хозяину, оказалось далеко не в лучшем состоянии: у турецких ятаганов отбиты рукоятки, из макета пулемета "Максим", например, вытянули детали.

"Так обращаться с коллекцией могут только варвары", - прокомментировал Петрашин.





























