Мемориальную доску воину-добровольцу Александру Малолетнему открыли в Днепре. ФОТО

Почтить память воина пришел отец погибшего, друзья, боевые товарищи, школьники и учителя. По словам организаторов, это уже второй мемориальный знак погибшему на востоке выпускнику школы. Первый, посвященный памяти воина батальона "Айдар" Николая Николаева, открыли ранее, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я помню Александра как веселого, всегда жизнерадостного мальчика. У него были очень красивые карие глаза ... Когда я узнала о его смерти, это был большой удар, ведь это мой одноклассник. В своей школе я работаю учителем, у нас действует музей, где есть уголок, посвященный воинам на востоке Украины, и там уже есть у нас фото и Александра. На своих уроках в школе я вспоминаю еще раз и еще раз об этих событиях, потому что очень важно воспитывать в нашей молодежи гордость за то поколение, которое положило жизни, чтобы мы в будущем жили в мирном, едином государстве", - рассказала одноклассница погибшего воина и учительница истории Елена Златова.

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Дети зажгли свечи и возложили цветы к мемориалу, священник прочитал заупокойную молитву.

Александр Малолетний (позывной Малек) родился в Днепре, в 1994 году закончил школу, учился на электросварщика и водителя, работал водителем автобуса. В феврале 2014 г. был зачислен в Добровольческий украинский корпус "Правый сектор". Погиб 12 августа того же года, когда автобус с украинскими воинами попал в засаду на блокпосту под Донецком.