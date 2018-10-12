Задержан мошенник, собиравший в соцсети деньги на лечение больных детей, - киберполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Создав фейковый аккаунт в социальной сети Фейсбук злоумышленник дублировал оригинальные сообщения родителей больного ребенка о необходимости материальной помощи для спасения его жизни. Мошеннические сообщения выглядели идентично оригинальным, менялись только банковские реквизиты на мошеннические.

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Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники киберполиции установили место проживания злоумышленника, где в дальнейшем был проведен санкционированный обыск. В квартире, где временно проживал 36-летний львовянин, полицейские изъяли компьютерную технику, флеш накопители, банковские карточки, симкарточки, мобильные телефоны и блокноты с личными записями злоумышленника.

Злоумышленнику уже объявлено о подозрении, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

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Уже установлено несколько семей, обратившихся в полицию, что сообщение о помощи их детям использует мошенник.