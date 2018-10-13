Наемник РФ, охранявший с оружием "выборы" в "ДНР", задержан в Дружковке, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что руководитель одной из общественных организаций города Дружковка в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям… Злоумышленник, в частности, организовывал "несение службы" на незаконных блокпостах боевиков, которые располагались в Дружковке. Также он обеспечивал вооруженную охрану на так называемых "избирательных участках" во время псевдовыборов на временно оккупированной территории Донбасса", - отмечается в сообщении.

Читайте также: ОБСЕ зафиксировала колонну военных грузовиков террористов вблизи границы РФ на Донетчине. ФОТО

Сотрудники СБУ задержали наемника РФ в одном из населенных пунктов Донецкой области по месту жительства его родственников.







Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или организации) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственные действия.