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13.10.18 12:29

На территории частного домовладения на Харьковщине нашли 229 боеприпасов времен Второй мировой войны, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Харьковской области обнаружила и обезвредила склад взрывоопасных боеприпасов времен Второй мировой войны, находившийся на территории частного домовладении по ул.Мира в г.Чугуев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В нем отмечается, что местные жители во время проведения земельных работ нашли ржавый металлический предмет, похожий на боеприпас и вызвали пиротехников.

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"Всего пиротехники обнаружили 229 боеприпасов, среди которых: 125 минометных мин разного калибра, 42 гранаты, 4 противотанковые мины и 58 других видов взрывоопасных предметов. Все они были обезврежены на специальной подрывной площадке путем подрыва. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На территории частного домовладения на Харьковщине нашли 229 боеприпасов времен Второй мировой войны, - ГСЧС 01
На территории частного домовладения на Харьковщине нашли 229 боеприпасов времен Второй мировой войны, - ГСЧС 02
На территории частного домовладения на Харьковщине нашли 229 боеприпасов времен Второй мировой войны, - ГСЧС 03
На территории частного домовладения на Харьковщине нашли 229 боеприпасов времен Второй мировой войны, - ГСЧС 04

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