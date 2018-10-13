Мемориал памяти воинам 24-й ОМБр открыли на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского облсовета.

Участие в мероприятии приняло руководство области, духовенство, военные, депутаты, общественность.

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Собравшиеся возложили цветы к памятнику и минутой молчания почтили память всех, кто погиб, защищая независимость Украины.

Во время войны на востоке Украины в 2014 году на базе 24 ОМБР было образовано несколько "тяжелых" батальонных тактических групп. В начале марта костяк бригады на основе 1 механизированного батальона отбыл на восток Украины. В мае подразделение было задействовано в районе Славянска, Красного Лимана и Краматорска. Во время боев в районе Славянска личный состав бригады несет первые потери - 19 июня 2014 в боях под Ямполем и Закотным Донецкой области погибли 7 военнослужащих бригады, среди которых был командир батальона Игорь Ляшенко. Далее было освобождение Северская, а затем - Луганщина, взятие Лисичанска и движение на Луганск.

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2 механизированный батальон бригады был выведен из подчинения командования бригады и передан в распоряжение руководителя другого сектора, прикрывал государственную границу на юге Луганщины. Здесь ночью 11 июля 2014 попал под обстрел реактивной артиллерии БМ-21 "Град" с российской территории. Погибли более 20 военных, десятки раненых. После обстрела батальонная тактическая группа 24-й ОМБР продолжила вести бой в окружении. Ожесточенные бои выпали на долю 1 и 3 батальонных тактических групп бригады в августе в районе города Лутугино, что на юго-запад от Луганска. С начала августа с боями были заняты Лутугино, Волнухино, Георгиевка, Новосветловка и Хрящеватое.

Осенью 2014 года 2-й батальон бригады вел бои в районе Бахмутской трассы: за 32-й блокпост, а впоследствии - за 31-й, 29-й, в районе Крымского и Трехизбенки.

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