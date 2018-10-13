С воином 128-й ОГПБр Романом Магасом простились на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Стрыйской РГА.

Воин погиб 10 октября вблизи поселка Гранитное Волновахского района Донецкой области во время выполнения боевой задачи на Донецком направлении, в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.

Роман Магас родился 17.05.1991. С 2015 года проходил военную службу по контракту в Воздушных силах, служил номером расчета зенитного артиллерийского отделения взвода охраны 223-го зенитно-ракетного полка. С лета этого года был командирован в 128-й ОГПБр, выполнял боевые задач в зоне ООС.

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Похоронили Героя с воинскими почестями на сельском кладбище.

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У него остались жена и двое детей.

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