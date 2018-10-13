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13.10.18 17:58

С воином 128-й ОГПБр Романом Магасом простились на Львовщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 октября, в селе Баня Лысовицкая Стрыйского района Львовской области состоялась церемония прощания с Романом Магасом, бойцом 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Стрыйской РГА.

Воин погиб 10 октября вблизи поселка Гранитное Волновахского района Донецкой области во время выполнения боевой задачи на Донецком направлении, в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.

С воином 128-й ОГПБр Романом Магасом простились на Львовщине 01

Роман Магас родился 17.05.1991. С 2015 года проходил военную службу по контракту в Воздушных силах, служил номером расчета зенитного артиллерийского отделения взвода охраны 223-го зенитно-ракетного полка. С лета этого года был командирован в 128-й ОГПБр, выполнял боевые задач в зоне ООС.

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С воином 128-й ОГПБр Романом Магасом простились на Львовщине 02

Похоронили Героя с воинскими почестями на сельском кладбище.

С воином 128-й ОГПБр Романом Магасом простились на Львовщине 03

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С воином 128-й ОГПБр Романом Магасом простились на Львовщине 04

У него остались жена и двое детей.

С воином 128-й ОГПБр Романом Магасом простились на Львовщине 05

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