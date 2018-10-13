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13.10.18 21:50

Арнольд Шварценеггер посетит бизнес-форум в Киеве. ФОТОрепортаж

Голливудский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер впервые прибыл в Киев. В столице он посетит бизнес-форум Olerom Forum Опе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, в Киев Шварценеггер прибыл чартерным самолетом, который приземлился в аэропорту "Киев" (Жуляны). Там его встретил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Мы с радостью встретились, прогулялись и пообедали. Арнольду очень понравился наш город, пообещал в следующий раз приехать дольше. Он в хорошем настроении, чувствует себя хорошо, снимается в кино и передал приветствие украинском", - поделился Кличко в Facebook.

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Арнольд Шварценеггер посетит бизнес-форум в Киеве 03
Арнольд Шварценеггер посетит бизнес-форум в Киеве 04
Арнольд Шварценеггер посетит бизнес-форум в Киеве 05
Арнольд Шварценеггер посетит бизнес-форум в Киеве 06
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Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

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Olerom Forum One - масштабный бизнес-форум Украины и Восточной Европы. В нем примут участие более 7000 предпринимателей.

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