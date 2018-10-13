Арнольд Шварценеггер посетит бизнес-форум в Киеве. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, в Киев Шварценеггер прибыл чартерным самолетом, который приземлился в аэропорту "Киев" (Жуляны). Там его встретил мэр столицы Виталий Кличко.
"Мы с радостью встретились, прогулялись и пообедали. Арнольду очень понравился наш город, пообещал в следующий раз приехать дольше. Он в хорошем настроении, чувствует себя хорошо, снимается в кино и передал приветствие украинском", - поделился Кличко в Facebook.
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
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