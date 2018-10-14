Два человека погибло и столько же попало в больницу в результате ДТП на Одесчине, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области, 13 октября на 380-м км автодороги Киев-Одесса водитель автомобиля SEAT Ibiza, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь дистанции, совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ, который двигался в попутном направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли, пятеро ранены в результате ДТП в Киеве. ВИДЕО

"В результате столкновения погибли двое пассажиров легковушки - женщина, 1980 г.р., и мужчина, 1974 г.р. Еще один пассажир 2013 г.р., и сам водитель этого автомобиля, 1974 г.р., получили незначительные повреждения и были доставлены в больницу. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - информируют правоохранители.





Также смотрите: Двое парней 18 и 22 лет погибли, влетев в припаркованную на обочине фуру на Львовщине. ФОТОрепортаж