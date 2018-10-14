Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на улице Михайловском путь активистам и ветеранам войны на Донбассе преградила полиция и отобрала палатки.
Произошли несколько незначительных стычек. Активисты требовали вернуть палатку.
Полиция палатку не отдала. Мэр Конотопа Артем Семенихин призвал всех идти на Майдан и ждать, пока активисты привезут палатки туда.
Часть людей остались на Михайловской улице и вступили в перпалку с полицией.
Собравшиеся на Майдане объявили, что будут ставить палатки
Фото и видео - Олег Богачук