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14.10.18 14:00

Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Активисты, во главе с мэром Конотопа Артемом Семенихиным, пытались принести и поставить палатки на Майдане.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на улице Михайловском путь активистам и ветеранам войны на Донбассе преградила полиция и отобрала палатки.

Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 01
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 02
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 03
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 04

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Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 05
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 06

Произошли несколько незначительных стычек. Активисты требовали вернуть палатку.

Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 07
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 08
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 09

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Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 10
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 11

Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 12
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 13

Полиция палатку не отдала. Мэр Конотопа Артем Семенихин призвал всех идти на Майдан и ждать, пока активисты привезут палатки туда.



Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 14
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 15
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 16

Часть людей остались на Михайловской улице и вступили в перпалку с полицией.

Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 17
Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 18

Собравшиеся на Майдане объявили, что будут ставить палатки

Полиция не дала активистам поставить палатки на Майдане. Произошла стычка 19

Фото и видео - Олег Богачук

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