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14.10.18 17:57

Подпольный цех по обработке янтаря разоблачили на Ривненщине, изъято 100 кг камня. ФОТОрепортаж

В Ривненсой области правоохранители разоблачили и прекратили деятельность подпольного цеха по обработке янтаря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиция области.

"В рамках уголовного производства по факту нарушения правил охраны или использования недр, на основании постановления суда и при процессуальном согласовании прокуратуры сотрудники управления защиты экономики в Ривненской области совместно с работниками Заричненского отделения и Ривненского отдела полиции разоблачили и прекратили деятельность подпольного цеха по обработке янтаря, который функционировал на территории домовладения 41-летнего жителя Заречного", - сказано в сообщении.

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Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли около 100 кг янтаря различных фракций, восемь станков для обработки "солнечного" камня, две мотопомпы заводского производства и черновые записи.

"Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,4 млн гривен", - сообщили в полиции.

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Подпольный цех по обработке янтаря разоблачили на Ривненщине, изъято 100 кг камня 01
Подпольный цех по обработке янтаря разоблачили на Ривненщине, изъято 100 кг камня 02
Подпольный цех по обработке янтаря разоблачили на Ривненщине, изъято 100 кг камня 03
Подпольный цех по обработке янтаря разоблачили на Ривненщине, изъято 100 кг камня 04
Подпольный цех по обработке янтаря разоблачили на Ривненщине, изъято 100 кг камня 05

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