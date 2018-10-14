Подпольный цех по обработке янтаря разоблачили на Ривненщине, изъято 100 кг камня. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиция области.

"В рамках уголовного производства по факту нарушения правил охраны или использования недр, на основании постановления суда и при процессуальном согласовании прокуратуры сотрудники управления защиты экономики в Ривненской области совместно с работниками Заричненского отделения и Ривненского отдела полиции разоблачили и прекратили деятельность подпольного цеха по обработке янтаря, который функционировал на территории домовладения 41-летнего жителя Заречного", - сказано в сообщении.

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Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли около 100 кг янтаря различных фракций, восемь станков для обработки "солнечного" камня, две мотопомпы заводского производства и черновые записи.

"Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,4 млн гривен", - сообщили в полиции.

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