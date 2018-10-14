Пожарные самолеты продолжают сброс воды на арсенал близ Ични, в эвакуации остается 91 местный житель, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы по ЧС.

Среди прочего, пожарно-спасательные отделения один раз привлекались к тушению двух отдельных очагов пожара настила в лесу на площади 0,3 га вблизи с. Августовка (4 отделения).

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Пиротехнические подразделения отработали семь заявок. С начала спасательных работ они проверили и очистили от взрывоопасных предметов 21 населенный пункт (с. Заудайка, с. Малая Девица, с. Обычев, с. Буримка, с. Безбородьков, с. Шиловичи, с. Монастырище, с. Ольховая, с. Коломийцев, с. Половая, с. Колесники, с. Лесные Сорочинцы, с. Стрельники, с. Левки, с. Городня, с. Тарасовка. с. Гмырянка, с. Коршаки. г. Ичня, с. Лучковка, с. Красное).

Психологи ГСЧС предоставили психологическую помощь 120 человекам (всего с начала работ - 2120 человекам); продолжается информационно-разъяснительная работа среди местных жителей (установление предупредительных знаков о минной опасности; распространение специальных листовок о порядке обязательных действий в случае обнаружения взрывоопасных предметов).

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Рабочие группы продолжают обследовать жилые дома и объекты социальной сферы, объекты жизнеобеспечения (электроснабжение, стационарная телефонная связь водоснабжения и водоотведения) Ичнянского района уже работают в штатном режиме. Остаются отключенными от газоснабжения 3 тыс. 737 абонентов в восьми населенных пунктах (г. Ичня, с. Гмырянка, с. Иржавец, с. Гужовка, с. Рожновка, с. Крупичполе, с. Буримка, с. Максимовка). Проводятся работы по подключению этих населенных пунктов.

В двух медицинских учреждениях Прилук и пгт Парафиевка остается 91 человек (из них 1 ребенок) эвакуированных граждан.

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Фото: dsns.gov.ua

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Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской областипроизошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").