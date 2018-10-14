Смертельное ДТП в Киеве: полиция задержала водителя Seat. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу киевского управления Нацполиции, водителя автомобиля Seat задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Он будет находиться в отделении закрытого типа больницы скорой медицинской помощи.

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Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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Напомним, ДТП произошло 13 октября днем. Два человека из Seat от полученных травм скончались на месте происшествия, в больницу с телесными повреждениями доставили пятерых участников аварии: женщину-водителя Кіа и еще четыре человека из Seat.

"Предварительно известно, что оба автомобиля двигались в попутном направлении: водитель Кіа перестраивался со второй полосы для поворота на АЗС, а Seat на скорости около 100 км/ч двигался в полосе движения общественного транспорта. В результате произошло столкновение - и Seat протаранил электроопору", - информировали тогда в полиции.

Уголовное производство было начато по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до 12 лет лишения свободы.

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