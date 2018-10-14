Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.





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Лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась на своей странице в Фейсбук по поводу данного инцидента написал: "Какие-то неизвестные историки из С14 и "Традиции и порядка" напоминают Медведчуку про Стуса и покрывание удержания Путиным украинских заключенных".

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ