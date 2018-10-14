Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
14.10.18 20:51

Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Люди в балаклавах разбили окна, обрисовали стены и бросили дымовую шашку в офис Медведчука в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 01
Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные бросили в квартиру координатора С14 Мазура гранату: есть раненый. ФОТОрепортаж

Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 03
Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 04
Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 05
Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 06

Смотрите также: "Оккупант и с#ка", - радикалы из С14 общаются с пророссийски настроенным адвокатом Рыбиным. ВИДЕО

Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 07
Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 08
Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 09
Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 10
Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 11

Смотрите также: Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась на своей странице в Фейсбук по поводу данного инцидента написал:  "Какие-то неизвестные историки из С14 и "Традиции и порядка" напоминают Медведчуку про Стуса и покрывание удержания Путиным украинских заключенных".

Неизвестные разбили окна и бросили дымовую шашку в офис Медведчука 12

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100