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15.10.18 15:47

"Белые" хакеры к 14 октября взломали около 150 российских сайтов и поздравили с Днем защитника Украины. ФОТО

Сообщество киберактивистов Ukrainian Cyber Alliance (UCA) по случаю Дня защитника Украины взломало около 150 российских сайтов, разместив на них поздравление для украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице UCA в Facebook.

"По сложившейся традиции, поздравления мы выкладываем на взломанных российских сайтах. На этом сервере их сотни полторы, и мы его уже взломали 9 мая. Полный список здесь", - говорится в сообщении.

Так хакеры поздравили тех, кто "с оружием в руках защищает нашу землю, всех, кто приближает нашу будущую победу над кремлевским оккупационным режимом".

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"Мы всегда будем помнить, как началась война, кто ее начал и почему. Крым, Донецкая и Луганская области всегда были украинскими. И мы уверены, что оккупированные Россией части Украины будут освобождены и там снова будет поднят наш флаг", - говорится в сообщении, которое разместили на взломанных сайтах.

Белые хакеры к 14 октября взломали около 150 российских сайтов и поздравили с Днем защитника Украины 01
Также опубликован список взломанных сайтов.

Белые хакеры к 14 октября взломали около 150 российских сайтов и поздравили с Днем защитника Украины 02
Белые хакеры к 14 октября взломали около 150 российских сайтов и поздравили с Днем защитника Украины 03
Белые хакеры к 14 октября взломали около 150 российских сайтов и поздравили с Днем защитника Украины 04

Ukrainian Cyber Alliance — сообщество украинских киберактивистов из разных городов и уголков мира. Альянс создали в 2016 году, его цель — противостоять российской агрессии в Украине.

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