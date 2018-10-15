"Белые" хакеры к 14 октября взломали около 150 российских сайтов и поздравили с Днем защитника Украины. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице UCA в Facebook.

"По сложившейся традиции, поздравления мы выкладываем на взломанных российских сайтах. На этом сервере их сотни полторы, и мы его уже взломали 9 мая. Полный список здесь", - говорится в сообщении.

Так хакеры поздравили тех, кто "с оружием в руках защищает нашу землю, всех, кто приближает нашу будущую победу над кремлевским оккупационным режимом".

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"Мы всегда будем помнить, как началась война, кто ее начал и почему. Крым, Донецкая и Луганская области всегда были украинскими. И мы уверены, что оккупированные Россией части Украины будут освобождены и там снова будет поднят наш флаг", - говорится в сообщении, которое разместили на взломанных сайтах.



Также опубликован список взломанных сайтов.







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