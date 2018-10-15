Оккупанты в Крыму вербуют детей в клубы "юных пограничников ФСБ" и "казаков". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ.

В Керчи 13 октября школьники приняли присягу военно-патриотического клуба "Юный друг пограничника". Членами клуба стали дети из Керчи, Щелкино и Ленинского района. Инициаторами создания клубов выступили Крымская региональная общественная организация "Союз пограничников "Солдаты границы" и "Служба в городе Керчи Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым".

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14 октября в Керчи состоялось принятие в кадеты казачьего военно – патриотического клуба "Грифон". Клуб создан при Хуторском казачьем обществе "Керчь Еникальское".







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19 октября в Симферополе на "Аллее казачьей славы" на территории общеобразовательного учреждения "Школа-гимназия № 10" состоится открытие памятника "казакам", которые воевали против Украины на Донбассе и в Крыму.

"Привлечение украинских детей Крыма в парамилитарные и силовые структуры оккупирующей державы приводят к агрессивному отношению к государствам и народам, не поддерживающим идеи "русского мира". Более того, детям навязывается исключительно "русская" идентичность, разрываются связи с их страной рождения и гражданства — Украиной", - отмечают в КПГ.

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Используя такие мероприятия, российские власти осуществляют среди несовершеннолетних жителей Крыма военную пропаганду, готовя их к службе в армии РФ, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.