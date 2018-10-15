Пособник террористов Филлипс осквернил могилу Бандеры в Мюнхене. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Лига.Новости". соответствующее видео Филлипс опубликовал в YouTube.
В частности, надпись на баннере гласит: "Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера".
15 октября исполняется 59 лет со дня убийства Бандеры агентом КГБ в Мюнхене.
Прокремлевский блогер и пособник террористов Грэм Филлипс с 2014 по 2017 год периодически был в Донбассе, где вместе с боевиками снимал пропагандистские ролики для кремлевских СМИ.
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