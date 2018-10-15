Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
15.10.18 23:17

Пособник террористов Филлипс осквернил могилу Бандеры в Мюнхене. ВИДЕО

В немецком Мюнхене прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры и прикрепил к могильному кресту баннер с надписью об "украинском нацисте".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Лига.Новости". соответствующее видео Филлипс опубликовал в YouTube.

В частности, надпись на баннере гласит: "Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера".

15 октября исполняется 59 лет со дня убийства Бандеры агентом КГБ в Мюнхене.

Прокремлевский блогер и пособник террористов Грэм Филлипс с 2014 по 2017 год  периодически был в Донбассе, где вместе с боевиками снимал пропагандистские ролики для кремлевских СМИ.

Читайте также - "Мерзкий, позорный поступок, это не журналистика", - Миятович об издевательствах пропагандиста Филлипса над Жемчуговым

Пособник террористов Филлипс осквернил могилу Бандеры в Мюнхене 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бандера - один из моих героев!" - генерал армии Хорватии Желько Гласнович. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100