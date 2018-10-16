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16.10.18 01:38

Молдаванин вез через границу пистолет "Байкал" и карманный нож, а украинец - винтовку "KANDAR", - ГПСУ. ФОТО

Пограничники Житомирского и Львовского отрядов совместно с работниками ГФС в международных автомобильных пунктах пропуска изъяли оружие.

В "Выступовичи-Авто" при осмотре багажного отделения автобуса сообщением "Санкт-Петербург - Кишинев" пограничники обнаружили пневматический пистолет "Байкал" и карманный нож, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ. Найденное оружие намеревался ввезти в Украину 37-летний гражданин Молдовы.

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А в пункте пропуска "Рава-Русская-авто" пограничная собака вынюхала пневматическую винтовку "KANDAR". Оружие 42-летний житель Тернополя скрыл под пассажирским сиденьем микроавтобуса "Фольксваген", на котором ехал из Польши.

В обоих случаях оружие передано представителям Национальной полиции.

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Молдаванин вез через границу пистолет Байкал и карманный нож, а украинец - винтовку KANDAR, - ГПСУ 01
Молдаванин вез через границу пистолет Байкал и карманный нож, а украинец - винтовку KANDAR, - ГПСУ 02
Фото: dpsu.gov.ua

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