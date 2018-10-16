"Бродячий цирк ФСО продолжает свои гастроли": Путина снова поймали на постановочном фото "с фермерами", бывшими ранее "рыбаками", "богомольцами" и "простым народом". ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский блогер-"рашист" из Санкт-Петербурга, пропагандист Анатолий Несмиян, более известный под своим ником в ЖЖ el_murid (Эль-Мюрид).

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"Сегодня появился очередной повод для стеба - Отец и Надёжа поехал общаться с народом. Сегодня - с сельхозпроизводителями. Производителями оказались всё те же многостаночники, бывшие ранее рыбаками с Ильменя, а еще ранее - богомольцами, а до того - еще каким-то народом, который ездит вслед за Путиным по всей стране. В реальности причин для стёба, по всей видимости, не слишком много. Сложно предполагать, что одни и те же лица отобранных представителей от народа для самого Путина еще не примелькались. А раз так - то в глупом и отвратительном обмане он участвует вместе с ними. Как статист. Если президент неспособен отказаться от столь постыдной роли и рявкнуть на убогих и тупых пиар-менеджеров, то что можно от него ожидать в более серьезных случаях?" - переживает Несмиян.

"Виртуальная реальность, которой окружил себя Путин, по всей видимости, полностью заслонила для него настоящую. Известная фраза: "Правители понятия не имеют о стране, которой правят" в свете этих постыдных фотографий выглядит как нельзя уместно. О какой стране и ее проблемах вообще может знать человек, который окружен фальшивой реальностью? Фальшивыми рыбаками, лживыми статистическими данными, мультфильмами про несокрушимую мощь каких-то мифических гиперракет. В итоге Путин и вся его вертикаль, которая старательно копирует босса, лгут, как дышат. Хотя, возможно, что сами они свято уверены, что всё сказанное ими - такая же святая правда. И очень удивляются, когда простые туристы вдруг оказываются киллерами, а великая победа и возвращение в родную гавань вдруг начинает превращаться в непосильную ношу и камень на шее. И пока руководство страны будет жить в этой вымороченной реальности, они так и будут принимать решения по таким же фальшивым фотографиям, а мы - жить в последствиях этих решений", - резюмировал пропагандист.

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В соцсетях отметили, что "бродячий цирк ФСО продолжает свои гастроли".

Отметим, Владимир Путин встретил Рождество Христово в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. Российский президент посетил богослужение в Спасском соборе. Там он встретился со старыми знакомыми - местными рыбаками, с которыми познакомился прошлой осенью во время поездки по озеру Ильмень с премьер-министром Дмитрием Медведевым.





После богослужения Путин выпил чаю вместе с рыбаками и принял приглашение на весеннюю рыбалку. Президент также заявил, что 2017 год будет, по его мнению, не таким сложным, как прошедший: "Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел".



От рыбаков Путин узнал, что улов в этом году оказался меньше, чем рассчитывали, потому что озеро Ильмень рано затянуло льдом. Кроме того, рыбаки рассказали ему "профессиональные" секреты приготовления ухи и пригласили на весеннюю рыбалку.



"Теперь что, будем готовиться к весенней рыбалке", - сказал на это Путин.