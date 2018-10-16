Ночь на арсенале под Ичней прошла спокойно: продолжается тушение очагов пожара и разминирование территории, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7:30 16 октября, в течение прошедшего дня для тушения отдельных очагов пожара на технической территории пожарными самолетами Ан-32П осуществлены 4 сброса воды (32 тонны), всего с начала работ - 148 сбросов (836 тонн), от пожарных поездов на тушение поданы 120 тонн воды (с начала работ 360 тонн). Организована работа пункта заправки водой пожарных танков Минобороны. Согласно утвержденному премьер-министром Украины Плану пиротехническими подразделениями ГСЧС продолжается очистка 16-километровой зоны, прилегающей к арсеналу. Завершена проверка и очистка от боеприпасов всех 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Акты выполнения работ переданы местным органам власти. Изъяты 2 тыс. 35 взрывоопасных предметов (за сутки - 277), отработаны 253 сообщения населения об обнаружении боеприпасов (за сутки - 11). В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 616 человек и 135 ед. техники", - говорится в сообщении.

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"Ночь на 6-м арсенале прошла в целом спокойно. В период 00.00 - 8.00 наблюдалось лишь три незначительных единичных взрыва. Сегодня будут продолжаться меры по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Силы и средства ВС, ГСЧС, которые задействованы в ликвидации очагов тления и очистке / разминировании технической территории, уже начали свою работу", - рассказал начальник управления коммуникаций и печати Минобороны Алексей Чернобай.









Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").