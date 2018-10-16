Драка со стрельбой произошла между двумя компаниями в Дарницком районе Киева: двое пострадавших, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба ГУ НП в г.Киеве

"В дежурную часть Дарницкого управления полиции в 16:00 поступило сообщение, что возле развлекательных заведений возникла массовая драка и один из участников применил оружие. По вызову сразу выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции", - сказано в сообщении.

Полицейские установили, что между неустановленными лицами возник сначала словесный конфликт, а затем началась драка, в ходе которой ранения получили двое молодых людей - 20 и 26 лет. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, от дальнейшей госпитализации они отказались.

Как отметили в полиции, по словам потерпевших, во время драки один из мужчин выхватил предмет, похожий на пистолет, и сделал несколько выстрелов. После этого все участники с места скрылись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Киевсовета от "Свободы" Кузык тяжело ранил себя: "Чистил наградное оружие и произошел несчастный случай"

Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли пять патронов к устройству для отстрела патронов травматического действия. Кроме того, полицейские проверили информацию о заминировании внедорожника, припаркованного рядом. На днище полицейские обнаружили закрепленный GPS-навигатор.

Следователями Дарницкого УП ГУНП в г. Киеве начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Правоохранители устанавливают всех участников конфликта, а также причины и обстоятельства данного уголовного преступления. Кроме того, они изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются с свидетелями для объективного расследования этого события.



Фото: пресс-служба ГУ НП в г.Киеве