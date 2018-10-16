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16.10.18 14:54

Сервис "Приват24" предусматривает получение денежных переводов из непризнанной Абхазии, - Казанский. ФОТО

Система мобильного банкинга "Приват24" позволяет получать денежные переводы из оккупированной РФ Республики Абхазия.

Сервис "Приват24" предусматривает получение денежных переводов из непризнанной Абхазии, - Казанский. ФОТО

Об этом сообщил блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

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"Зашел в "Приват24" получить перевод по Western Union, а там, оказывается, в списке стран, доступных для переводов, есть непризнанная Абхазия", - написал он, добавив, что оккупированных Россией Южной Осетии и Приднестровья в списке нет.

Сервис Приват24 предусматривает получение денежных переводов из непризнанной Абхазии, - Казанский 01

Напомним, 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России. - Ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, приблизившись к Тбилиси на расстояние в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.

В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лица. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.

Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

Сервис Приват24 предусматривает получение денежных переводов из непризнанной Абхазии, - Казанский 02

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