Более 93 тыс. пачек фальсифицированных сигарет изъяты из незаконного оборота в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что в одном из гаражных помещений г. Краматорска осуществляется хранение с целью дальнейшего сбыта незаконно приобретенных фальсифицированных сигарет.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение более 93 тыс. пачек табачных изделий на сумму более 3,2 млн гривен.













Продолжается следствие.