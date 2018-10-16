Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.











В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины было установлено, что в одном из нежилых помещений в г. Днепр функционирует массовое незаконное производство спирта, где путем "перегонки" и выпаривания через специальное оборудование мелассы получалась спиртосодержащая смесь сомнительного качества.













По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 25 тыс. литров прозрачной жидкости с характерным запахом спирта ориентировочной стоимостью 6 млн 750 тыс грн, а также оборудование для массового изготовления некачественной продукции стоимостью 300 тыс. грн.











Таким образом, общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 7 млн грн.









Расследование продолжается.