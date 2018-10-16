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16.10.18 17:05

Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева ликвидировали подпольное массовое производство фальсифицированного спирта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 01
Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 02
Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 03
Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 04
Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 05

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины было установлено, что в одном из нежилых помещений в г. Днепр функционирует массовое незаконное производство спирта, где путем "перегонки" и выпаривания через специальное оборудование мелассы получалась спиртосодержащая смесь сомнительного качества.

Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 06
Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 07
Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 08
Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 09
Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 10
Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 11

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 25 тыс. литров прозрачной жидкости с характерным запахом спирта ориентировочной стоимостью 6 млн 750 тыс грн, а также оборудование для массового изготовления некачественной продукции стоимостью 300 тыс. грн.

Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 12
Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 13
Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 14
Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 15
Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 16

Таким образом, общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 7 млн грн.

Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 17
Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 18
Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 19
Налоговики ликвидировали в Днепре незаконное массовое производство спирта, изъято продукции на 6,7 млн грн 14

Расследование продолжается.

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