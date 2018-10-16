"Пилот пытался отвести самолет от деревни", - издание "Vежа" собрало свидетельства очевидцев о катастрофе Су-27 в Винницкой области. ФОТО

Местная жительница Елена Слипун сфотографировала дым от пожара, возникшего после падения самолета, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Vежа". Также местные рассказывают, что пилоты перед катастрофой смогли отвести истребитель от деревни и направили его на поле.

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Напомним, сегодня около пяти часов вечера в районе с. Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник, Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета в рамках международных учений "Чистое небо - 2018" потерпел крушение украинский истребитель Су-27УБ.

По информации Генштаба ВСУ, погибли оба пилота: один из них украинец, другой - представитель Национальной гвардии США. Информации о жертвах среди местного населения или разрушения, отсутствуют. Позже Генштаб обновил сообщения и удалил информацию о пилотах.