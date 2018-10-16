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16.10.18 21:44

Неудачное снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова и принятие экологических законов, - работа ВР 16 октября. ФОТОрепортаж

Депутаты 16 октября безуспешно пытались дать согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, а также приняли ряд экологических законов.

Парламентский день 16 октября в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Неудачное снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова и принятие экологических законов, - работа ВР 16 октября 01

Фракция БПП

Неудачное снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова и принятие экологических законов, - работа ВР 16 октября 02

Макияж Кужель из "Батькивщины"

Неудачное снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова и принятие экологических законов, - работа ВР 16 октября 03

Оппоблоковцы Вилкул, Колесников и Добкин перед голосованием за снятие неприкосновенности

Неудачное снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова и принятие экологических законов, - работа ВР 16 октября 04

Генпрокурор Луценко лично прибыл в ВР для презентации представления на снятие неприкосновенности с 2 народных избранников

Неудачное снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова и принятие экологических законов, - работа ВР 16 октября 05

Вилкул из Оппоблока - парламент не смог дать согласия на привлечение его к уголовной ответственности

Неудачное снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова и принятие экологических законов, - работа ВР 16 октября 06

Неудачное снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова и принятие экологических законов, - работа ВР 16 октября 07

Министр экологии Семерак представлял закон о Зоне отчуждения  ЧАЭС

Неудачное снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова и принятие экологических законов, - работа ВР 16 октября 08

Депутатское общение

Неудачное снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова и принятие экологических законов, - работа ВР 16 октября 09

Шурма из "Оппоблока"


Неудачное снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова и принятие экологических законов, - работа ВР 16 октября 10

Министр Семерак в президии ВР со спикером Парубием и вице-спикером Геращенко 

Неудачное снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова и принятие экологических законов, - работа ВР 16 октября 11

Семерак и глава фракции БПП Герасимов


Неудачное снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова и принятие экологических законов, - работа ВР 16 октября 12

Любитель отбирать телефоны журналистов Пономарев общается с Генпрокурором Луценко 

Неудачное снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова и принятие экологических законов, - работа ВР 16 октября 13

Семейный разговор Юрия и Ирины Луценко в зале ВР


Неудачное снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова и принятие экологических законов, - работа ВР 16 октября 14

Неудачное снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова и принятие экологических законов, - работа ВР 16 октября 15

Власенко из "Батькивщины"

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