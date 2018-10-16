Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
16.10.18 22:58

Полиция задержала торговца оружием на Луганщине. ФОТО

Сотрудники полиции задержали жителя Луганской области при попытке продажи оружия и боеприпасов.

В ходе проведения обысков следователи изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции. В частности, полицейские изъяли гранатометы, выстрелы ВОГ, 1246 патронов калибром 5,45 мм и 7,62 мм, дымовые гранаты, реактивные сигнальные выстрелы. Изъятое мужчина хранил в заброшенном доме, расположенном в одном из сел Белокуракинского района.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Молдаванин вез через границу пистолет "Байкал" и карманный нож, а украинец - винтовку "KANDAR", - ГПСУ. ФОТО

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия.

За сбыт оружия мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Также смотрите: Драка со стрельбой произошла между двумя компаниями в Дарницком районе Киева: двое пострадавших, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция задержала торговца оружием на Луганщине 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100