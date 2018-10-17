Задержанного во Франции украинского коррупционера признала мертвым одесская судья Юлия Свячена на основании "документов" "ЛНР", - Маселко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат, председатель Совета общественного контроля НАБУ Роман Маселко на своей странице в Facebook.

"О прахе правосудия и судье Свяченой. Сегодня сенсационной новостью стало задержание во Франции "мертвого" мошенника, который благодаря "смерти" думал, что ушел от уголовного дела и попал в рай. Меня заинтересовала его фиктивная смерть. Оказалось, что в рай мошенника перенесло ... решение суда ! Судья Приморского суда Одессы Юлия Свячена (фамилия, как раз под эту историю) своим решением от 12.05.15 г. признала факт смерти беглеца. Но гениальной драматургией в этой истории является то, как жена доказывала факт смерти. Не пожалейте, прочитайте прямую цитату из решения", - рассказал он и привел выдержку из реестра судебных решений:

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"18 августа 2014 ЛИЦО_3 сообщил ей, что направляется в Киевский районный суд г.. Одессы, где должно было состояться судебное заседание по уголовному производству по его подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины. Однако, после этого ОСОБА_3 домой не вернулся, а 17 ноября 2014 года, после получения свидетельства о смерти ЛИЦО_3 и коробку с порохом, заявительницы стало известно о смерти мужа.

Также судом установлено, что 20 ноября 2014 заявительницей было проведено захоронение останков ОСОБА_3 а именно урны с прахом ЛИЦО_3, что подтверждается соответствующей квитанцией №013322 от 20 ноября 2014 об уплате за ритуальные услуги.

Однако, в связи с социально-политической ситуацией, в частности, в Луганской области, данные о смерти ЛИЦО_3 не были внесены в Государственный реестр актов гражданского состояния, поскольку свидетельство о смерти было выдано отделом регистрации актов гражданского состояния Октябрьского районного управления юстиции в м. Луганськ, который находился на территории г.. Луганск".

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"Ну вы все поняли. Три месяца обвиняемого в преступлении нет, потом приходит коробка с порохом и бумажку о его смерти с Лугандону. Минюст говорит, что записи в реестре нет, но суд БЕЗ присутствии представителей ЗАГС говорит - ну вот документ, печать, подпись, похоронен прах - все сходится - 100% умер человек. Вот такой "прах правосудия" от судьи Свяченой.

Кстати, это решение отменено как незаконное", - отметил Маселко.

"Но это еще не все. Оказывается судья Свячена любит иметь дело с мертвыми, точнее с их имуществом! ️В 2017 году ее было рекомендовано уволить за то, что признавала право собственности на квартиры умерших за мошенниками, которые затем мгновенно ее перепродали. Но судья обжаловала это решение и Высший совет правосудия, во главе с Игорем Бенедисюком решил, что такую хорошую судью не надо увольнять. В результате решение об увольнении отменили. Судье дать отпуск на 4 м. (отстранение от должности), поучили в Школе судей, и отправили на оценку в ВККС. Судья уже отдохнула, отучилась в школе и как раз проходит тестирование в ВККС. Экзамен был 18.09.18. То, что такие судьи нужны Бенедисюку, Козьякову энд ко у меня сомнений нет. Поэтому интрига только в том - с какими баллами ВККС освятит судью Свячену на дальнейшее свершения чудес правосудия", - резюмировал он.









