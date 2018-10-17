Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
17.10.18 09:58

С воином 10-й ОГШБр Антоном Моспаном, погибшим на Донбассе, простятся 19 октября в Черкассах. ФОТО

Старший сержант 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Антон Моспан погиб 15 октября ​​от смертельного пулевого ранения, полученного во время передвижения на опорном пункте в ходе огневого столкновения вблизи поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В пятницу, 19 октября, в городе Черкассы в 11.30 на Соборной площади города состоится прощание с Антоном Юрьевичем Моспаном, 1991 года рождения, жителем города Черкассы, старшим сержантом 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 15 октября днем ​​от смертельного пулевого ранения, которое он получил во время передвижения на опорном пункте в ходе огневого столкновения вблизи поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Антон Моспан погиб на Донбассе 15 октября. ФОТО

Об этом на своей странице со ссылкой на заместителя военного комиссара Черкасс Александра Шиша пишет Черкасская областная государственная администрация.

С воином 10-й ОГШБр Антоном Моспаном, погибшим на Донбассе, простятся 19 октября в Черкассах 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100