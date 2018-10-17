Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
17.10.18 10:54

Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Люди приняли звук прорыва элеватора за взрыв боеприпаса.

В селе Нижняя Сыроватка в Сумской области ночью взорвался зерновой элеватор, прилегающую улицу засыпало тоннами кукурузы, сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на ТСН.

Элеватор разорвало около двух часов ночи 16 октября. Напуганные жители села приняли мощный звук за взрыв боеприпаса.

В результате прорыва 10 тысяч тонн кукурузы засыпали улицу Привокзальную и приусадебные участки местных жителей. Бетонные плиты разнесло на несколько десятков метров.

Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы 01
Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы 02
Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы 03
Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы 04
Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы 05
Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы 06
Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы 07
Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы 08
Под Сумами разорвало элеватор: на улицу и огороды высыпалось 10 000 тонн кукурузы 09

Жильцы вызвали на место полицию. Выяснилось, что взорвалась одна из емкостей, в которых хранилось зерно. По предварительным данным, она не выдержала перегрузки.

Полицейские проводят проверку.

Также на Цензор.НЕТ: Элеватор с 3 тыс. тонн кукурузы горит на Виннитчине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100