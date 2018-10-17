Минкульт распорядился провести учет всех историко-культурных ценностей в храмах УПЦ МП. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Министерства культуры Украины на запрос "Українських Новин".

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В ответе Минкультуры указано, что данное решение Нищуком было принято как реакция на обращение (№04-35/III-040918 от 04.09.2018) депутата Верховной Рады Украины Юрия-Богдана Шухевича (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) относительно возможной угрозы незаконого вывоза культурных ценностей из религиозных сооружений УПЦ.





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18 сентября во все заповедники, относящиеся к сфере управления Минкультуры, была отправлена соответствующая факсограмма №18/18 за подписью заместителя начальника управления охраны культурного наследия - начальника отдела разрешительной и согласительной документации в сфере охраны культурного наследия Б.Моця.

22 сентября в УПЦ заявили о создании в Минкультуры комиссии для описания церковного имущества.

26 сентября в Минкультуры ответили, что не имеют отношения к созданию комиссий по учету имущества религиозных общин УПЦ, ссылаясь на инициативу местных чиновников.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.