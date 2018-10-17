В керченском колледже прогремел взрыв: приблизительно 10 погибших и 50 пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Керчь.ФМ, в результате взрыва в техникуме есть пострадавшие.

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"Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол", - сообщает местное издание.

"Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами", - сказали керчане.

По состоянию на 12:25 стало известно, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. На место также приехала аварийно-газовая служба

На 12:36 носилок также не хватает. Людей начали переносить на дверях. Также подъехала военная машина для помощи. Правоохранители опрашивают очевидцев происшествия и все кого-то описывают.

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Как сообщает телеканал "Дождь", по неподтвержденным данным, жертвами могли стать до десяти человек, рассказал источник агентства.

"Мы с ребятами стояли на улице, и в этот момент произошел сильный хлопок. Окна на двух этажах просто выпали", — рассказал очевидец изданию "Керчь.Инфо".

"По предварительным данным, в одном из помещений произошел взрыв и несколько хлопков. Точное число погибших устанавливается, пострадавших много", — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Пострадали примерно 50 человек, рассказали в оперативном штабе на месте происшествия.

В крымском управлении МЧС сообщили, что в колледже произошел хлопок или взрыв. "Пока устанавливаем, что это было. По пострадавшим — также устанавливаем", — сказал "Интерфакс" глава ведомства Владимир Иванов.

По его словам, основные конструктивные элементы здания не нарушены. На месте происшествия работают сотрудники полиции, пять бригад медицины катастроф и три отделения пожарно-спасательной службы.







