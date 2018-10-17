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17.10.18 16:02

Первый рейс бельгийского лоукостера Red Devils Trident вылетел из "Борисполя", - Омелян. ФОТОрепортаж

Сегодня из аэропорта "Борисполь" вылетел первый самолет европейского лоукостера Red Devils Trident.

омелян

Об этом министр сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мы отправили первый рейс Brussels Airlines из аэропорта "Борисполь". Это уже десятая новая авиакомпания, которая зашла в "Борисполь" в этом году. И еще один лоукост в Украине", - написал Омелян.

По словам министра, пассажиропоток в аэропорту вырос вдвое, количество авиакомпаний растет, среди них - крупнейшие авиаперевозчики Европы.

"Украинское небо полностью развернулось в сторону Запада. Закрытие прямого авиасообщения с РФ - это был исторический в абсолютно верный шаг. Теперь Украинцы могут еще активнее путешествовать в Брюссель, где расположена штаб-квартира ЕС и НАТО", - добавил министр.

Первый рейс бельгийского лоукостера Red Devils Trident вылетел из Борисполя, - Омелян 01
Первый рейс бельгийского лоукостера Red Devils Trident вылетел из Борисполя, - Омелян 02
Первый рейс бельгийского лоукостера Red Devils Trident вылетел из Борисполя, - Омелян 03
Первый рейс бельгийского лоукостера Red Devils Trident вылетел из Борисполя, - Омелян 04

Первый рейс бельгийского лоукостера Red Devils Trident вылетел из Борисполя, - Омелян 05

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