Первый рейс бельгийского лоукостера Red Devils Trident вылетел из "Борисполя", - Омелян. ФОТОрепортаж

Об этом министр сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мы отправили первый рейс Brussels Airlines из аэропорта "Борисполь". Это уже десятая новая авиакомпания, которая зашла в "Борисполь" в этом году. И еще один лоукост в Украине", - написал Омелян.

По словам министра, пассажиропоток в аэропорту вырос вдвое, количество авиакомпаний растет, среди них - крупнейшие авиаперевозчики Европы.

"Украинское небо полностью развернулось в сторону Запада. Закрытие прямого авиасообщения с РФ - это был исторический в абсолютно верный шаг. Теперь Украинцы могут еще активнее путешествовать в Брюссель, где расположена штаб-квартира ЕС и НАТО", - добавил министр.







