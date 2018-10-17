Директор центра асфальтобетонных и органических вяжущих "Укравтодора" попался на взятке в 650 тыс. грн, - Сарган. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Ларису Сарган.
"Начальник центра асфальтобетонных и органических вяжущих ГП "Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. Шульгина" Госагентства автомобильных дорог Украины требовал и получил от представителя одного из ООО взятку в размере 650 000 грн за ускорение проведения экспертизы и получения положительных выводов исследования продукции указанного ООО", - написала она.
По словам Сарган, деньги начальник получил в два захода - 60 000 и 590 000 грн.
Следователи Нацполиции под процессуальным руководством прокуроров прокуратуры Киева расследуют данное производство по ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины.