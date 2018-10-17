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17.10.18 20:03

"Головнокомандувач - головнозамовчувач", - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На улице Банковой , возле Администрации президента состоялось акция, по случаю дня рождения проекта журналистских-расследователей BIHUS-info, которые опубликовали материал о замглаве СВР Сергее Семочко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Вечером 17 октября под открытым небом возле  Администрацией Президента состялась акция Bihus.Info. Журналистам был предложен чай с тортом, а также были подписаны несколько праздничных открыток  Президенту.

В релизе акции объясняется, почему акция проходит под АП: 

- Уже 2 недели нет никакой реакции на расследование о российских паспортах и ​​недвижимость на 200 млн грн  второго разведчика страны Сергея Семочко,
- Потому что за 4 года Президент ни разу не прокомментировал коррупционные скандалы в СБУ, оборонке  и других структурах, которые подчиняются главнокомандующему,
- Потому что на словах Президент хочет "рубить руки", а в реальности молчит об истории по отмыванию средств в оборонке, в которой был замешан и его собственный завод,
- Потому что даже страшная трагедия в Одесском лагере "Виктория" осталась без внимания или ни одного слова соболезнования от Президента.

Поэтому, на правах именинников, покажем Президенту, на что стоит обратить внимание.

В программе празднования был показ острых расследований Bihus.Info, а также наших коллег из "Схем" и "Слідства.Інфо" о коррупции в Службе безопасности Украины, разведке и оборонке.

Участники акции числом около 100 человек просмотрели на  экране интервью Семочко зик и прослушалие комментарии к нему от журналистов-расследователей BIHUS-info.

Головнокомандувач - головнозамовчувач, - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко 01
Головнокомандувач - головнозамовчувач, - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко 02
Головнокомандувач - головнозамовчувач, - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко 03
Головнокомандувач - головнозамовчувач, - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко 04
Головнокомандувач - головнозамовчувач, - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко 05
Головнокомандувач - головнозамовчувач, - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко 06
Головнокомандувач - головнозамовчувач, - активисты отметили под АП день рождения проекта BIHUS-info, который опубликовал расследование по замглаве СВР Семочко 07

Видео, фото - Олег Богачук

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Позже Семочко выступил с видеобращением о ситуации с журналистским расследованием.

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