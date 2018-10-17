Украинского воина Павла Билика, погибшего на Донбассе, похоронят 19 октября в Винницкой области. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Павел Пантелеевич Билик, 1980 года рождения, солдат, стрелок-помощник гранатометчика 28-й отдельной механизированной бригады. Погиб 16 октября, в районе населенного пункта Маринка Донецкой области от пули снайпера.

Павел Билик родился 29 июля 1980 года в селе Костичаны Новоселицкого района Черновицкой области. В 1995 году окончил Драницкую общеобразовательную школу I-III степеней.

С декабря 1998 года по апрель 2000 года проходил службу в Вооруженных Силах Украины. С 2007 по 2008 год работал в Государственной службе охраны при УМВД в Черновицкой области на должности охранника. В сентябре 2008 года переехал на постоянное место жительства в поселок Томашполь.

Был призван на военную службу по контракту 2 октября 2017 Томашпольским военным комиссариатом.

У него остались родители и дочь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воин 28-й ОМБр Павел Билик погиб 16 октября в районе Марьинки. ФОТО