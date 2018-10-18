"Решала", который за $150 тысяч обещал повлиять на областное руководство Госархстройинспекции, задержан на Киевщине, - Луценко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "Прокуратура и полиция Киевщины вместе с отделом предотвращения коррупции ГАСИ задержали с поличным при получении 150 тыс долл "решалу", который обещал повлиять на руководство областного ГАСИ.
Еще раз подтверждаю обещание, данное на совещании в Минрегионстрое строителям: заявления о взяточничестве в области будут эффективно отрабатываться. До наручников для тех, кто требует деньги.
В случае подтверждения связей "решалы" с руководством подразделения ГАСИ - задержим и должностных лиц".