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18.10.18 01:03

"Решала", который за $150 тысяч обещал повлиять на областное руководство Госархстройинспекции, задержан на Киевщине, - Луценко. ФОТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о задержании посредника для передачи взятки $150 тысяч руководству Государственной архитектурно-строительной инспекции Киевской области.

"Решала", который за $150 тысяч обещал повлиять на областное руководство Госархстройинспекции, задержан на Киевщине, - Луценко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Прокуратура и полиция Киевщины вместе с отделом предотвращения коррупции ГАСИ задержали с поличным при получении 150 тыс долл "решалу", который обещал повлиять на руководство областного ГАСИ.

Еще раз подтверждаю обещание, данное на совещании в Минрегионстрое строителям: заявления о взяточничестве в области будут эффективно отрабатываться. До наручников для тех, кто требует деньги.

В случае подтверждения связей "решалы" с руководством подразделения ГАСИ - задержим и должностных лиц".

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Решала, который за $150 тысяч обещал повлиять на областное руководство Госархстройинспекции, задержан на Киевщине, - Луценко 01

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