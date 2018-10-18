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18.10.18 08:10

Столичные полицейские поймали киевлянина, который занимался подделкой документов, хранил оружие и наркотики. ФОТОрепортаж

Столичные правоохранители разоблачили киевлянина, который занимался подделкой документов, хранил оружие и боеприпасы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г.Киеве.

"Получив оперативную информацию о хранении боеприпасов, правоохранители Оболонского управления полиции провели санкционированный обыск в квартире местного жителя, 1978 года рождения.

В доме следственно-оперативная группа обнаружила более 30 паспортов разных государств, около 500 удостоверений с надписями "Пресса", 23 водительских удостоверения другой страны, а также оттиски для печатей, запал от гранаты, пакет с веществом белого цвета и сверток с растением зеленого цвета", - сказано в сообщении.

Столичные полицейские поймали киевлянина, который занимался подделкой документов, хранил оружие и наркотики 01

Отмечается, что полицейские приняли решение о проведении неотложного обыска и в гараже злоумышленника. В результате там изъяли корпус гранаты Ф-1, предмет, похожий на пистолет, а также сухие кусты, похожие на коноплю.

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Следственным отделом Оболонского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украини.

Столичные полицейские поймали киевлянина, который занимался подделкой документов, хранил оружие и наркотики 02

Правоохранители обратились с ходатайством о наложении ареста на изъятое имущество. Назначены экспертные исследования наркотических веществ, оружия, боеприпасов и документов, чтобы установить их подделку. После проведенных экспертиз будет решаться вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в совершении указанных правонарушений.

Столичные полицейские поймали киевлянина, который занимался подделкой документов, хранил оружие и наркотики 03
Столичные полицейские поймали киевлянина, который занимался подделкой документов, хранил оружие и наркотики 04
Столичные полицейские поймали киевлянина, который занимался подделкой документов, хранил оружие и наркотики 05
Столичные полицейские поймали киевлянина, который занимался подделкой документов, хранил оружие и наркотики 06

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