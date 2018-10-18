Столичные полицейские поймали киевлянина, который занимался подделкой документов, хранил оружие и наркотики. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г.Киеве.

"Получив оперативную информацию о хранении боеприпасов, правоохранители Оболонского управления полиции провели санкционированный обыск в квартире местного жителя, 1978 года рождения.

В доме следственно-оперативная группа обнаружила более 30 паспортов разных государств, около 500 удостоверений с надписями "Пресса", 23 водительских удостоверения другой страны, а также оттиски для печатей, запал от гранаты, пакет с веществом белого цвета и сверток с растением зеленого цвета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полицейские приняли решение о проведении неотложного обыска и в гараже злоумышленника. В результате там изъяли корпус гранаты Ф-1, предмет, похожий на пистолет, а также сухие кусты, похожие на коноплю.

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Следственным отделом Оболонского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украини.

Правоохранители обратились с ходатайством о наложении ареста на изъятое имущество. Назначены экспертные исследования наркотических веществ, оружия, боеприпасов и документов, чтобы установить их подделку. После проведенных экспертиз будет решаться вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в совершении указанных правонарушений.







