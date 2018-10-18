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18.10.18 09:09

Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На морском побережье в Одессе вечером 17 октября огонь уничтожил 16 деревянных куреней и административное здание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".

Замначальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий сообщил, что сигнал о возгорании поступил в 20:54. В тушении принимали участие 18 единиц техники. Огонь охватил больше 600 квадратных метров. Ликвидация пожара была осложнена сильным ветром и плотной застройкой.

Сгорело 16 куреней и двухэтажное административное здание. Никто не пострадал, хотя пожар сопровождался взрывами баллонов с газом. На локализацию у пожарных ушло два часа. Сейчас они заканчивают проливать пепелище.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года огонь унес жизни 1291 жителя Украины, - ГСЧС

Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 01
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 02
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 03
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 04
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 05
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 06
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 07
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 08
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 09
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 10
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 11
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 12
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 13
Масштабный пожар в одесской Черноморке: сгорели 16 домиков для отдыха 14
Фото: сайт "Думская"

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